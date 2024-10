Volley, terza giornata di Superlega senza respiro! Super sfide a Modena, Milano e Civitanova. Piacenza: occhio a Cisterna (Di venerdì 11 ottobre 2024) E’ una terza giornata di grandi sfide quella che attende gli appassionati di Volley maschile, con la Superlega che inizia a decollare e offre almeno quattro match di altissimo livello. Si parte con la sfida più attesa della giornata, in programma domani, sabato 12, alle 18.00 al PalaPanini tra la Valsa Group Modena e la Sir Susa Vim Perugia. Il pronostico è tutto per la formazione umbra che però domenica non ha incantato contro Padova, lasciando un punto per strada e oggi cercherà di rifarsi contro una Valsa Group Modena che si è sbloccata sette giorni fa contro Grottazzolina e proverà a fare il colpaccio, facendo leva su un Rinaldi in grande spolvero. Domenica alle 16.00 in campo due delle potenziali protagoniste ad altissimo livello del campionato che non hanno iniziato proprio con il piede giusto la loro stagione. Oasport.it - Volley, terza giornata di Superlega senza respiro! Super sfide a Modena, Milano e Civitanova. Piacenza: occhio a Cisterna Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) E’ unadi grandiquella che attende gli appassionati dimaschile, con lache inizia a decollare e offre almeno quattro match di altissimo livello. Si parte con la sfida più attesa della, in programma domani, sabato 12, alle 18.00 al PalaPanini tra la Valsa Groupe la Sir Susa Vim Perugia. Il pronostico è tutto per la formazione umbra che però domenica non ha incantato contro Padova, lasciando un punto per strada e oggi cercherà di rifarsi contro una Valsa Groupche si è sbloccata sette giorni fa contro Grottazzolina e proverà a fare il colpaccio, facendo leva su un Rinaldi in grande spolvero. Domenica alle 16.00 in campo due delle potenziali protagoniste ad altissimo livello del campionato che non hanno iniziato proprio con il piede giusto la loro stagione.

