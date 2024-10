Ucraina, prosegue il tour europeo di Zelensky: oggi vede il Papa e Scholz (Di venerdì 11 ottobre 2024) prosegue il mini-tour organizzato in 48 ore in Europa dal presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, per illustrare ai principali alleati i dettagli del ‘Piano per la vittoria’ di Kiev. Dopo aver fatto tappa a Londra, a Parigi e a Roma, il leader ucraino è diretto in Germania dove incontrerà il cancelliere Scholz. Non prima però di aver fatto un passaggio da Papa Francesco. Ieri l’incontro con la premier Meloni che ha nuovamente ribadito il sostegno italiano alla causa Ucraina. LA DIRETTA 09:25 Kiev: Mosca ha trasferito 50mila soldati nel Kursk La Russia ha trasferito circa 50.000 soldati nella regione di Kursk “indebolendo la sua posizione sul fronte” in Ucraina. Lo ha affermato Oleksandr Syrsky, comandante in capo delle forze armate di Kiev. Lo riporta Unian. “Sappiamo che circa 50. Lapresse.it - Ucraina, prosegue il tour europeo di Zelensky: oggi vede il Papa e Scholz Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)il mini-organizzato in 48 ore in Europa dal presidente dell’, Volodymyr, per illustrare ai principali alleati i dettagli del ‘Piano per la vittoria’ di Kiev. Dopo aver fatto tappa a Londra, a Parigi e a Roma, il leader ucraino è diretto in Germania dove incontrerà il cancelliere. Non prima però di aver fatto un passaggio daFrancesco. Ieri l’incontro con la premier Meloni che ha nuovamente ribadito il sostegno italiano alla causa. LA DIRETTA 09:25 Kiev: Mosca ha trasferito 50mila soldati nel Kursk La Russia ha trasferito circa 50.000 soldati nella regione di Kursk “indebolendo la sua posizione sul fronte” in. Lo ha affermato Oleksandr Syrsky, comandante in capo delle forze armate di Kiev. Lo riporta Unian. “Sappiamo che circa 50.

