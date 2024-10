Tragedia a scuola: bambino di 10 anni si accascia e muore durante la ricreazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) QUARTO – Un drammatico episodio si è verificato questa mattina presso l’Istituto scolastico “Borsellino” di via Crocillo, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita. Il piccolo si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo durante la ricreazione, perdendo conoscenza. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati purtroppo inutili. I carabinieri della Tenenza di Quarto sono giunti sul posto per avviare le indagini e fare luce sull’accaduto. L'articolo Tragedia a scuola: bambino di 10 anni si accascia e muore durante la ricreazione proviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE. Primacampania.it - Tragedia a scuola: bambino di 10 anni si accascia e muore durante la ricreazione Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) QUARTO – Un drammatico episodio si è verificato questa mattina presso l’Istituto scolastico “Borsellino” di via Crocillo, dove undi 10ha perso la vita. Il piccolo si sarebbe improvvisamenteto al suolola, perdendo conoscenza. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati purtroppo inutili. I carabinieri della Tenenza di Quarto sono giunti sul posto per avviare le indagini e fare luce sull’accaduto. L'articolodi 10silaproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Choc a scuola - bambino di 10 anni si accascia e muore durante la ricreazione - Infatti, da un momento all’altro ha avuto una sensazione di malessere ed è crollato al suolo. Dopo la tragedia sono stati chiamati i genitori degli altri bimbi, che sono stati prelevati e riportati a casa per non essere testimoni di quel terribile momento. Una terribile tragedia si è verificata nella giornata dell’11 ottobre in una scuola. (Caffeinamagazine.it)

Bambino di 10 anni muore a scuola durante la ricreazione - L’episodio è avvenuto nel nostro Paese nella tarda mattinata di oggi venerdì 11 ottobre 2024. Bambino di 10 anni muore a scuola durante la ricreazione. Social. Un bambino di 10 anni ha perso la vita durante l’orario scolastico. Nonostante l’immediato intervento del personale scolastico e i tentativi di rianimazione, per il bambino non c’è stato nulla da fare. (Tvzap.it)

Un bambino di 10 anni muore in una scuola di Quarto - . Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Stamattina presso l’Istituto Borsellino di Quarto un alunno di classe quinta è stato colto da malore, si è accasciato al suolo e vani sono risultati tutti i tentativi di rianimarlo. SEGUONO AGGIORNAMENTI. The post Un bambino di 10 anni muore in una scuola di Quarto appeared first on Il Blog di Giò. (Ilblogdigio.it)