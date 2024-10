Tra preghiere, figure mitologiche e liquori tipici, i viaggiatori si immergeranno nella cultura e nelle tradizioni locali: stasera su TV8 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una tappa lunga 263 chilometri, con partenza dalla Pagoda Phu Tat di Muang Xay e traguardo a Luang Prabang. È la nuova missione della quinta puntata di Pechino Express 2024, in onda stasera alle 21.35 su TV8. La rotta del dragone, l’itinerario di questa edizione, prosegue nella parte settentrionale del Laos. Iodonna.it - Tra preghiere, figure mitologiche e liquori tipici, i viaggiatori si immergeranno nella cultura e nelle tradizioni locali: stasera su TV8 Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una tappa lunga 263 chilometri, con partenza dalla Pagoda Phu Tat di Muang Xay e traguardo a Luang Prabang. È la nuova missione della quinta puntata di Pechino Express 2024, in ondaalle 21.35 su TV8. La rotta del dragone, l’itinerario di questa edizione, prosegueparte settentrionale del Laos.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diocesi: Trani, domani in cattedrale mons. D’Ascenzo consacrerà sette nuovi sacerdoti. Stasera veglia di preghiera - Nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, l’arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, mons. Leonardo D’Ascenzo, presiederà in cattedrale la solenne concelebrazione eucaristica nel corso della quale consacre ... (agensir.it)

Morte di Ilaria Mirabelli, Dalena: «Serve uno scatto di umanità e civiltà» - Le parole del presidente Anpi al Corriere della Calabria. Stasera a Laurignano la fiaccolata per la 38enne. Nato il gruppo facebook “Verità per Ilaria” ... (corrieredellacalabria.it)

Stasera su TV8, le coppie di “Pechino Express 2024” alla scoperta del Laos per la quinta tappa - Stasera, prima di dare il via alla gara ... A ogni coppia verrà consegnata, da parte di alcuni monaci, una pergamena su cui è stata scritta una preghiera in laotiano. I concorrenti dovranno impararla ... (iodonna.it)