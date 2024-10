Unlimitednews.it - Torna l’iniziativa Amazon “Un click per la Scuola”

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Al via la sesta edizione di Unper lagrazie alla quale per ogni acquisto effettuato dai clienti di.it iscritti al programma,dona una percentuale sotto forma di credito virtuale allascelta dal cliente, oppure a Save the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. f12/mgg/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo