Tesla Cybercab e Robovan tracciano il futuro del costruttore – FOTO

(Di venerdì 11 ottobre 2024)toglie i veli a due prototipi che costituiscono una finestra sul domani del colosso americano dell’auto elettrica: si tratta del “”, robotaxi a guida autonoma in arrivo prima del 2027 e che avrà un prezzo inferiore a 30 mila dollari (cifra che, però, potrebbe lievitare di molto, come successo in passato con altri prodotti); e del “”, una specie di pulmino del, pensato per accogliere fino a quattordici passeggeri o per essere dedicato al trasporto merci., in particolare, sembra un incrocio fra Model 3 e Cybertruck, ma col piglio da coupé e portiere che si aprono verso l’alto. Specchietti retrovisori? Rimpiazzati da telecamere. Via pure il cavo di ricarica: la batteria dell’auto, infatti, si ricarica per induzione.