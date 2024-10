Terrifier: la saga horror diventa un videogioco, ecco il trailer di The ARTcade Game (Di venerdì 11 ottobre 2024) ART il clown, il killer della saga horror di Terrifier, sarà al centro di un videogioco in stile arcade disponibile dal 2025. La saga horror di Terrifier darà vita a un videogioco in 2D, di cui è stato rivelato il primo trailer. Il progetto sarà disponibile nel 2025 per PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch, e PC. Le prime immagini del videogioco di Terrifier Relevo ha sviluppato Terrifier: The ARTcade Game, gioco poi pubblicato da Selecta Play. La versione pixelata di Art in Clown causerà, come nei film, morti sanguinose mentre il killer si sposterà in varie aree. Il trailer condiviso online in esclusiva da IGN svela inoltre che i giocatori potranno usare varie armi e collaborare con altri utenti. ecco Movieplayer.it - Terrifier: la saga horror diventa un videogioco, ecco il trailer di The ARTcade Game Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ART il clown, il killer delladi, sarà al centro di unin stile arcade disponibile dal 2025. Ladidarà vita a unin 2D, di cui è stato rivelato il primo. Il progetto sarà disponibile nel 2025 per PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch, e PC. Le prime immagini deldiRelevo ha sviluppato: The, gioco poi pubblicato da Selecta Play. La versione pixelata di Art in Clown causerà, come nei film, morti sanguinose mentre il killer si sposterà in varie aree. Ilcondiviso online in esclusiva da IGN svela inoltre che i giocatori potranno usare varie armi e collaborare con altri utenti.

