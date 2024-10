Terribile incidente, coinvolte mamma e figlia. La neonata è nell’ovetto, succede qualcosa di incredibile (Di venerdì 11 ottobre 2024) Grave incidente venerdì 11 ottobre a Vallonto di Fontanelle, in provincia di Treviso. coinvolte una neonata di 2 mesi e la sua mamma. Le due rimaste ferite e sono state trasportate in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La giovane donna, alla guida di una Lancia Y, stava percorrendo la strada principale con la figlia, allacciata nell’ovetto sul sedile. Mentre si dirigevano verso Sacile, all’incrocio con via Moro, l’utilitaria è stata centrata in pieno da un’Audi e sbalzata nella corsia opposta, dove ha colpito un’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem, che hanno prestato le prime cure e trasferito madre e figlia all’ospedale di Treviso. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gravevenerdì 11 ottobre a Vallonto di Fontanelle, in provincia di Treviso.unadi 2 mesi e la sua. Le due rimaste ferite e sono state trasportate in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La giovane donna, alla guida di una Lancia Y, stava percorrendo la strada principale con la, allacciatasul sedile. Mentre si dirigevano verso Sacile, all’incrocio con via Moro, l’utilitaria è stata centrata in pieno da un’Audi e sbalzata nella corsia opposta, dove ha colpito un’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem, che hanno prestato le prime cure e trasferito madre eall’ospedale di Treviso.

