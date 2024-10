Su Sky il Six Kings Slam 2024: Jannik Sinner e Le Star del Tennis in Diretta da Riyadh (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sky ha acquisito i diritti per la trasmissione del prestigioso torneo Six Kings Slam 2024, che si terrà a Riyadh, in Arabia Saudita, da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. Il grande evento mondiale sarà visibile in tutti i Paesi del Gruppo Sky – Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera – e vedrà la partecipazione delle più grandi Star del Tennis, i “Sei Re” Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e Rafael Nadal, vincitore di 22 titoli Slam, in una delle sue ultime apparizioni prima del ritiro dall’attività agonistica. Il torneo-esibizione a eliminazione Diretta prevede un montepremi di lusso: circa 1.5 milioni di euro per la partecipazione di ognuno dei sei Tennisti, mentre al vincitore andranno quasi 4.5 milioni di euro. Digital-news.it - Su Sky il Six Kings Slam 2024: Jannik Sinner e Le Star del Tennis in Diretta da Riyadh Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sky ha acquisito i diritti per la trasmissione del prestigioso torneo Six, che si terrà a, in Arabia Saudita, da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. Il grande evento mondiale sarà visibile in tutti i Paesi del Gruppo Sky – Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera – e vedrà la partecipazione delle più grandidel, i “Sei Re”, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e Rafael Nadal, vincitore di 22 titoli, in una delle sue ultime apparizioni prima del ritiro dall’attività agonistica. Il torneo-esibizione a eliminazioneprevede un montepremi di lusso: circa 1.5 milioni di euro per la partecipazione di ognuno dei seiti, mentre al vincitore andranno quasi 4.5 milioni di euro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Six Kings Slam 2024 : montepremi stratosferico. Le cifre in palio turno per turno - Potrebbe essere definito come un vero e proprio scontro generazionale, con un tabellone che si preannuncia succulento: Sinner esordirà contro Medvedev per meritarsi la sfida contro Djokovic, Alcaraz incrocerà Rune per guadagnarsi la contesa con Nadal. Il Six Kings Slam si giocherà a Riyadh (Arabia Saudita) dal 16 al 19 ottobre. (Oasport.it)

Il trailer del Six Kings Slam è una trashata bellissima - Ah, caro Daniil, trovi sempre il modo di sorprenderci sempre. Tra le facce provate dei rematori – ma provate per un momento a dimenticarvi quello che state guardando: è o non è il prossimo lavoro di Zack Snyder? – arriva l’ennesima pallata, un vero e proprio meteorite di fuoco, che scaraventa per aria i vichinghi come se fosse appena esploso un formicaio. (Gqitalia.it)

Six Kings Slam 2024 : come sono stati scelti i partecipanti. Due ere a confronto - Si penso al video promo pubblicato sui canali social di Riyadh Season, in cui i sei partecipanti (Sinner, Alcaraz, Djokovic, Nadal, Medvedev e Rune) si trasformano in versione Avengers del tennis, ognuno con un ruolo diverso: Sinner è l’artista rinascimentale, Rune il guerriero vichingo, Medvedev il re degli orsi, Nadal il guerriero della terra, Alcaraz l’uomo della sabbia e Djokovic il capo dei ... (Oasport.it)