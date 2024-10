Scoperto falso dentista a Torre Annunziata: ha incassato 700mila euro in 8 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Guardia di Finanza ha messo i sigilli a uno studio odontoiatrico irregolare, sequestrando materiali e attrezzature, dopo aver Scoperto un odontotecnico accusato di esercizio abusivo della professione. Scoperto falso dentista a Torre Annunziata: ha incassato 700mila euro in 8 anni Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso in via d’urgenza dalla Procura di L'articolo Scoperto falso dentista a Torre Annunziata: ha incassato 700mila euro in 8 anni Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Scoperto falso dentista a Torre Annunziata: ha incassato 700mila euro in 8 anni Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Guardia di Finanza ha messo i sigilli a uno studio odontoiatrico irregolare, sequestrando materiali e attrezzature, dopo averun odontotecnico accusato di esercizio abusivo della professione.: hain 8Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso in via d’urgenza dalla Procura di L'articolo: hain 8Teleclubitalia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Falso dentista scoperto - studio sequestrato : faceva anche impianti dentali - La guardia di finanza a Torre Annunziata ha sequestrato uno studio dentistico totalmente abusivo e quindi sconosciuto al fisco. Dalle verifiche fiscali eseguite dai finanzieri è emerso che il falso dentista, a partire dal 2016, aveva incassato 700mila euro esercitando abusivamente la... (Napolitoday.it)

Scoperto falso dentista a Torre Annunziata - ha incassato 700mila euro in 8 anni - La Guardia di Finanza ha sequestrato d'urgenza uno studio odontoiatrico a Torre Annunziata (Napoli); il gestore non aveva i titoli abilitativi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Laboratorio del falso scoperto in Campania : sequestrati migliaia di articoli scolastici “pezzotti” - L'articolo Laboratorio del falso scoperto in Campania: sequestrati migliaia di articoli scolastici “pezzotti” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Un laboratorio del falso specializzato in articoli scolastici è stato scoperto a Marano di Napoli dalla Guardia di Finanza di Giugliano in Campania. (Orizzontescuola.it)