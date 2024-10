Sport.quotidiano.net - Sant’Agostino svolta. Fiorini: "Siamo cresciuti"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una tripletta di Cazzadore e la pratica con il Cava Ronco è archiviata. Vittoria perentoria dei ramarri sulla formazione forlivese, che si era presentata al comunale con un solo punto in meno in classifica di differenza; in campo il divario così limitato non s’è visto. Si è visto invece unforte e organizzato e si sta rivedendo il bomber che aveva fatto la differenza a Masi Torello e vinto il titolo di capocannoniere. Con quella di mercoledì sera nel recupero salgono a tre le vittorie ottenute finora, dopo quella a Sant’Alberto con il Reno nella partita d’esordio e quella di domenica scorsa con il Faenza. Ora la classifica dei ramarri è diventata molto interessante, secondo posto in ampia e numerosa coabitazione.