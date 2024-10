Russia, Battistini: “Mandato d’arresto? Limitata libertà di stampa” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Diventare la notizia non va mai bene, ma in questo caso a essere messo a rischio è il principio della libertà di stampa”. Così all’esterno della Camera dei Deputati Stefania Battistini, la giornalista Rai che si è vista recapitare un Mandato d’arresto in Russia a seguito della sua attività di inviata di guerra. “L’accusa è di attraversamento illegale dei confini, in una zona di combattimento non sotto il controllo russo, ma che gli ucraini hanno invaso dopo due anni di guerra. Era la prima volta che riuscivano a sconfinare ed era la prima volta che il territorio russo era invaso dalla seconda guerra mondiale, per quanto per pochi chilometri. Lapresse.it - Russia, Battistini: “Mandato d’arresto? Limitata libertà di stampa” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Diventare la notizia non va mai bene, ma in questo caso a essere messo a rischio è il principio delladi”. Così all’esterno della Camera dei Deputati Stefania, la giornalista Rai che si è vista recapitare unina seguito della sua attività di inviata di guerra. “L’accusa è di attraversamento illegale dei confini, in una zona di combattimento non sotto il controllo russo, ma che gli ucraini hanno invaso dopo due anni di guerra. Era la prima volta che riuscivano a sconfinare ed era la prima volta che il territorio russo era invaso dalla seconda guerra mondiale, per quanto per pochi chilometri.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Russia invia un mandato d’arresto per i giornalisti Battistini e Traini - arriva la dura replica di Tajani - “Saranno posti in custodia – ha scritto il tribunale – il giorno in cui verranno arrestati in territorio russo o estradati in Russia, prima di un eventuale processo”. La Rai fece dunque rientrare frettolosamente i due inviati per evitare guai peggiori. La Battistini e Traini rischiano una pena fino a 5 anni di carcere e, dopo di loro, anche il reporter Davide Maria De Luca è stato inserito nella ... (Dayitalianews.com)

Russia : mandato di arresto per gli inviati Rai Battistini e Traini - Lo ha riferito il servizio stampa della magistratura della regione di Kursk, come riporta Interfax. I due giornalisti sono fuori dalla Russia L'articolo Russia: mandato di arresto per gli inviati Rai Battistini e Traini proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

Russia - mandato d’arresto per i giornalisti Rai Battistini e Traini : “Entrati illegalmente nel Paese” - Lo ha scritto il tribunale in un comunicato su Telegram. Battistini e Traini, che hanno lasciato l’Ucraina e hanno fatto rientro in Italia ad agosto, rischiano una pena fino a cinque anni di carcere. Nel comunicato, ripreso dall’agenzia di stampa Interfax si legge: “Il cameraman televisivo Simone Traini e la giornalista Stefania Battistini, insieme ad alcune persone non identificate, sono ... (Metropolitanmagazine.it)