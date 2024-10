Rozzano, accoltellato e lasciato in strada: morto 30enne residente della zona, incensurato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un uomo di 30 è stato lasciato agonizzante per strada in viale Romagna a Rozzano (Milano): è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La vittima sarebbe un residente della zona, incensurato. Indagano i Carabinieri. Questa notte venerdì 11 ottobre, un uomo di 30 anni è stato trovato con profonde ferite di arma da taglio sull’asfalto di viale Romagna a Rozzano (Milano). Soccorso da un’ambulanza inviata dal 118 di Milano, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Humanitas, dove però è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sul fatto stanno ora indagando i Carabinieri. Non sono ancora chiari i contorni del delitto, il movente né la dinamica dell’accoltellamento. La vittima sarebbe un residente della zona, incensurato. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un uomo di 30 è statoagonizzante perin viale Romagna a(Milano): è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La vittima sarebbe un. Indagano i Carabinieri. Questa notte venerdì 11 ottobre, un uomo di 30 anni è stato trovato con profonde ferite di arma da taglio sull’asfalto di viale Romagna a(Milano). Soccorso da un’ambulanza inviata dal 118 di Milano, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Humanitas, dove però è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sul fatto stanno ora indagando i Carabinieri. Non sono ancora chiari i contorni del delitto, il movente né la dinamica dell’accoltellamento. La vittima sarebbe un

