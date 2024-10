Roma-Inter, un giallorosso scalpita: ‘Farà di tutto per esserci!’ – CdS (Di venerdì 11 ottobre 2024) Verso Roma-Inter, match in programma giorno 20 ottobre. Big match dell’ottava giornata di Serie A, che si disputerà all’Olimpico. Un giallorosso lavora per non mancare. BIG MATCH – Mancano nove giorni a Roma-Inter, partitissima dell’ottava giornata di campionato. La squadra di Simone Inzaghi, subito dopo la sosta, infatti, incontrerà prima la Roma di Ivan Juric, per poi volare in Svizzera a casa dello Young Boys in Champions League. Il 27, il mese di ottobre in casa si chiuderà con il derby d’Italia contro la Juventus. Per quanto riguarda i capitolini, dopo il pari col Monza, Juric prova il colpo grosso con i campioni d’Italia. E per farlo spera nel recupero di Paulo Dybala. L’argentino, out a Monza per un problema al flessore, lavora a parte. Roma-Inter, Dybala scalpita e vorrà esserci contro i nerazzurri LAVORO – Programma ad hoc, scrive il Corriere dello Sport, per Paulo Dybala. Inter-news.it - Roma-Inter, un giallorosso scalpita: ‘Farà di tutto per esserci!’ – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Verso, match in programma giorno 20 ottobre. Big match dell’ottava giornata di Serie A, che si disputerà all’Olimpico. Unlavora per non mancare. BIG MATCH – Mancano nove giorni a, partitissima dell’ottava giornata di campionato. La squadra di Simone Inzaghi, subito dopo la sosta, infatti, incontrerà prima ladi Ivan Juric, per poi volare in Svizzera a casa dello Young Boys in Champions League. Il 27, il mese di ottobre in casa si chiuderà con il derby d’Italia contro la Juventus. Per quanto riguarda i capitolini, dopo il pari col Monza, Juric prova il colpo grosso con i campioni d’Italia. E per farlo spera nel recupero di Paulo Dybala. L’argentino, out a Monza per un problema al flessore, lavora a parte., Dybalae vorrà esserci contro i nerazzurri LAVORO – Programma ad hoc, scrive il Corriere dello Sport, per Paulo Dybala.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Che fine ha fatto ”The Winds of Winter”? Il sesto romanzo della serie fantasy ”Cronache del ghiaccio e del fuoco” di George R. R. Martin - Scusate ragazzi, ma no, Winds of Winter non è finito: il mio incontro con gli editori NON significa che un annuncio importante sia imminente, quindi calmatevi, per favore. George R. Martin, recentemente, ha infatti dichiarato di aver fatto pochi progressi nella stesura di The Winds of Winter. Non si sa di preciso a che punto sia lo scrittore, gli unici aggiornamenti arrivano dal suo blog – ‘Not a ... (Metropolitanmagazine.it)

Barella punta al rientro con la Roma e sposa sempre di più il progetto Inter - Barella rientro. Esiste un Inter con Barella e una senza e la differenza è evidente a tutti, basta vedere le ultime prestazioni in fase di difesa dei nerazzurri. Il centrocampista sardo oltre a un... (Ilnerazzurro.it)

Roma al lavoro in vista dell’Inter : out El Shaarawy e Dybala - Nuova seduta di allenamento per la Roma che, orfana dei tanti calciatori convocati dalle rispettive nazionali, prosegue il lavoro a Trigoria in vista della partita contro l’Inter in programma domenica 20 ottobre. The post Roma al lavoro in vista dell’Inter: out El Shaarawy e Dybala appeared first on SportFace. (Sportface.it)