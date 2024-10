Piero Fassino e l’accusa di furto al duty free: paga il profumo e il procedimento viene archiviato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si chiude per Piero Fassino la vicenda del furto di profumo al duty free dell'aeroporto di Fiumicino: paga il profumo (a prezzo maggiorato) e il procedimento viene "archiviato per condotta riparatoria". Fanpage.it - Piero Fassino e l’accusa di furto al duty free: paga il profumo e il procedimento viene archiviato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si chiude perla vicenda deldialdell'aeroporto di Fiumicino:il(a prezzo maggiorato) e ilper condotta riparatoria".

