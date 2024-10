“Pezzo di me, Vaf”. Amici 24, in casetta succede il caos: Trigno è una furia, tutti scioccati (Di venerdì 11 ottobre 2024) caos totale nella casetta di Amici 24. Due allievi hanno avuto una lite furibonda e i termini usati non sono stati affatto leggeri. Lo scontro è stato veramente molto forte e le immagini sono state mostrate nel corso del daytime del programma di Maria De Filippi, che è stato trasmesso nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre. E tutti gli altri sono rimasti sbigottiti davanti a quella scena. C’è ovviamente un motivo predominante alla base di questo pesante screzio ad Amici 24. I due concorrenti hanno avuto una lite inaspettatamente violenta, per quanto riguarda la parte verbale. Parolacce e insulti sono arrivati soprattutto da uno dei due, che ha perso completamente le staffe facendo anche una dura accusa al compagno. Leggi anche: “Oh, si sono baciati”. Amici, bomba su Trigno e il cantante. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)totale nelladi24. Due allievi hanno avuto una lite furibonda e i termini usati non sono stati affatto leggeri. Lo scontro è stato veramente molto forte e le immagini sono state mostrate nel corso del daytime del programma di Maria De Filippi, che è stato trasmesso nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre. Egli altri sono rimasti sbigottiti davanti a quella scena. C’è ovviamente un motivo predominante alla base di questo pesante screzio ad24. I due concorrenti hanno avuto una lite inaspettatamente violenta, per quanto riguarda la parte verbale. Parolacce e insulti sono arrivati soprattutto da uno dei due, che ha perso completamente le staffe facendo anche una dura accusa al compagno. Leggi anche: “Oh, si sono baciati”., bomba sue il cantante.

