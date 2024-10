Per riparare i capelli danneggiati basta spazzolare. Arriva l'Hair Therapist di Rowenta (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nasce un nuovo prodotto nel mercato dell'Hair care. E promette di rivoluzionare il modo in cui ci prendiamo cura della nostra chioma Ilgiornale.it - Per riparare i capelli danneggiati basta spazzolare. Arriva l'Hair Therapist di Rowenta Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nasce un nuovo prodotto nel mercato dell'care. E promette di rivoluzionare il modo in cui ci prendiamo cura della nostra chioma

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rowenta lancia Hair Therapist - la spazzola a vapore per riparare i capelli danneggiati. Ma non chiamatela styler - Il nuovo prodotto di Rowenta non rientra in nessuna categoria presente fino a ora sul mercato. Una novità nel mondo della cura dei capelli, che promette risultati visibili già dal primo mese di utilizzo... Leggi tutto . (Dday.it)

Capelli decolorati - idee e consigli per riparare eventuali danni - Si tiene in posa il composto preferito per un’ora, con la chioma avvolta in una cuffia apposita, in un asciugamano o in un turbante. I capelli, poi, vanno risciacquati prima con acqua tiepida e poi con acqua fredda per lucidarli e soprattutto per chiudere le cuticole. Per un trattamento fai-da-te, si possono mescolare olio di argan, olio di avocado e qualche goccia di olio essenziale di ... (Quotidiano.net)