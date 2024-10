Nuova stagione teatrale di Camponogara: in scena Monica Guerritore, Paolo Cevoli e Marta Cuscunà (Di venerdì 11 ottobre 2024) Al nastro di partenza la stagione 2024/2025 del Teatro Comunale Dario Fo, che quest’anno festeggia il suo venticinquesimo anniversario. Otto gli spettacoli che accompagneranno il pubblico da novembre ad aprile. Gli appuntamenti sono organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Veneziatoday.it - Nuova stagione teatrale di Camponogara: in scena Monica Guerritore, Paolo Cevoli e Marta Cuscunà Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Al nastro di partenza la2024/2025 del Teatro Comunale Dario Fo, che quest’anno festeggia il suo venticinquesimo anniversario. Otto gli spettacoli che accompagneranno il pubblico da novembre ad aprile. Gli appuntamenti sono organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

XFactor 2024 : conclusi i Bootcamp - continua il successo della nuova stagione - Solo tre per team accederanno alla fase successiva. I Bootcamp: emozioni e colpi di scena I Bootcamp sono stati ricchi di tensione e momenti di suspense, con gli artisti che si sono alternati sulle sedie, sperando di essere confermati per la prossima fase. Gli Home Visit rappresentano l'ultima chance per assicurarsi il tanto ambito pass per i Live Show. (Panorama.it)

Storia di Una Famiglia Perbene 2 - Anticipazioni : La nuova stagione della Fiction va in onda da Stasera su Canale5 - Maria, Michele, Antonio e Teresa tornano da stasera, 11 ottobre 2024. . La Fiction con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, riprende da dove si era interrotta e sarà ricca di nuovi colpi di scena così come di personaggi dal passato oscuro. Su Canale5 arriva la seconda stagione di Storia di Una Famiglia Perbene. (Comingsoon.it)

Una nuova stagione al Palazzetto del Nuoto per All Stars Arezzo Onlus - L’associazione ha rinnovato la collaborazione tecnica e organizzativa con la Chimera Nuoto e, di conseguenza, ha ripreso le proprie attività sportive nelle vasche dell’impianto cittadino per favorire la pratica del nuoto tra le persone con disabilità intellettive. Ringraziamo, dunque, la Chimera Nuoto e il direttore sportivo Marco Magara per aver dato seguito a una collaborazione che ... (Lanazione.it)