"Nessuna prova contro i Mottola", i giudici del processo Mollicone: "Se ci sono lo dirà la Cassazione"

A 90 giorni dalla sentenza d'appello con cui i giudici hanno assolto tutti gli imputati, sono state depositate le motivazioni. Secondo i magistrati della Corte d'assise d'appello di Roma contro la famiglia Mottola, i cui componenti erano stati processati e assolti con l'accusa di omicidio volontario nei confronti di Serena Mollicone anche in primo grado, l'impianto accusatorio era inconsistente. Nelle 59 pagine di motivazioni i giudici spiegano perché l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie Annamaria e il figlio Marco, non sono responsabili dell'omicidio per cui il sostituto procuratore generale aveva chiesto le condanne: 24 anni per l'ex sottoufficiale e 22 per gli altri due familiari. Inoltre nelle motivazioni viene smontata completamente, quella secondo cui, una delle porte dell'alloggio di servizio sarebbe stata l'arma del delitto.

