Nations League gli azzurri durano un tempo | Italia-Belgio finisce 2-2

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott – Due punti persi o uno guadagnato? Convincono a metà gli2.0 di Luciano Spalletti nella gara – la terza del girone – valida per la2024/25.2-2: c’è rammarico, in quanto per praticamente tutta la prima frazione abbiamo fatto il bello e il cattivo. Ma andiamo con ordine.Le (interessanti) scelte del commissario tecnicoAria fresca in quel di Coverciano. Con la dimenticabile esperienza di Euro 2024 alle spalle, continua il dolce rinnovo del gruppo azzurro. Attenzione ai particolari. Rosa ristretta ed età media che non arriva alle ventiquattro primavere e mezzo. Tra i trentenni è rimasto il solo Di Lorenzo, poi con Pellegrini troviamo i due portieri di riserva (i pur ottimi Vicario e Di Gregorio). Capitolo volti nuovi: oltre all’estremo difensore juventino ci sono Gabbia, Pisilli e – un po’ a sorpresa – Daniel Maldini.