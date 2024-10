Nations League 2024 2025 | la Germania passa in Bosnia Dumfries evita ko Olanda in Ungheria

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Vittoria sofferta per lainnel match del gruppo 3 della Lega A di. Al Bilino Polje di Zelica i tedeschi di Nagelsmann, dopo una mezzora scorbutica con pochi spazi e un giro palla lento, la sbloccano intorno alla mezzora grazie alla splendida combinazione che consente a Wirtz, scattato sul filo del fuorigioco, di servire al volo all’indietro Undav, che non perdona. E il formidabile attaccante dello Stoccarda, prossima avversaria della Juventus in Champions, non si ferma, perché firma anche il raddoppio sei minuti dopo. Nel calderone della Mannschaft anche due gol annullati per fuorigioco, il secondo dopo intervento del Var. Poi, un finale thriller perché a venti minuti dalla fine un gran colpo di testa imperioso dell’immortale Edin Dzeko rimette in carreggiata gli slavi, ma non basta per dare un’altra storia a questa partita.