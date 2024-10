Nasce la “birra del tifoso”: "Sport, amicizia, passione" (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Peschiera è arrivata Bats, la "birra del tifoso", grazie all’iniziativa dei sostenitori della Pro Peschiera Borromeo, la squadra calcistica cittadina che milita nel campionato Figc di seconda categoria. L’obiettivo? Creare un punto di ritrovo per i tifosi della squadra dove condividere la passione per il calcio sorseggiando una birra di qualità. L’idea è nata dalla collaborazione fra Mattia Carluccio, Ivan Tommasi, Simone Toccacieli e Andrea Listro, fondatori degli Ultras Arditi, il gruppo dei tifosi organizzati e Gabriele Angrisani, proprietario del Time Square Bar dove il gruppo di amici si ritrova usualmente a fine partita. Ilgiorno.it - Nasce la “birra del tifoso”: "Sport, amicizia, passione" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Peschiera è arrivata Bats, la "del", grazie all’iniziativa dei sostenitori della Pro Peschiera Borromeo, la squadra calcistica cittadina che milita nel campionato Figc di seconda categoria. L’obiettivo? Creare un punto di ritrovo per i tifosi della squadra dove condividere laper il calcio sorseggiando unadi qualità. L’idea è nata dalla collaborazione fra Mattia Carluccio, Ivan Tommasi, Simone Toccacieli e Andrea Listro, fondatori degli Ultras Arditi, il gruppo dei tifosi organizzati e Gabriele Angrisani, proprietario del Time Square Bar dove il gruppo di amici si ritrova usualmente a fine partita.

