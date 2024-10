Mister Movie | Henry Cavill si unisce al cast del film live-action Voltron (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il cast del film live-action Voltron si è arricchito di una star importante: Henry Cavill si unirà al progetto dell'attesissimo adattamento della leggendaria serie animata. Mistermovie.it - Mister Movie | Henry Cavill si unisce al cast del film live-action Voltron Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildelsi è arricchito di una star importante:si unirà al progetto dell'attesissimo adattamento della leggendaria serie animata.

Henry Cavill sarà il protagonista del film live-action Voltron per Amazon MGM Studios - Rawson Marshall Thurber dirigerà il film da una sceneggiatura che ha scritto con Ellen Shanman. Cavill si unirà alla star annunciata in precedenza Daniel Quinn-Toye, un esordiente che è apparso in televisione in “Badults” e ha fatto da sostituto di Tom Holland in “Romeo & Juliet” nel West End questa primavera. (Cinefilos.it)

Henry Cavill entra nel cast di Voltron - film live-action tratto dalla serie animata - I primi dettagli di Voltron Rawson Marshall Thurber sarà il regista di Voltron, oltre a essere autore della sceneggiatura insieme a Ellen Shanman. Per ora la trama non è stata rivelata e i fan dovranno attendere per scoprire i dettagli del ruolo affidato a Henry Cavill, ex star della serie The Witcher e, prossimamente, protagonista di Highlander, il ritorno …. (Movieplayer.it)

