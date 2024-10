Secoloditalia.it - “Mi sembri Boccia 2 la vendetta”, la Mussolini irride la renziana Musolino per le falsità su La Russa (video)

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Mi2 la”. Se la ride Alessandraintervenuta a L’Aria che tira” a difendere Ignazio ladalledi Dafnedi Italia Viva circa il presunto retroscena sul voto per la Consulta. (Qui il). Il caso tiene ancora banco. Tutto nasce dall’accusa di Matteo Renzi che ha puntato il dito contro il presidente del Senato. Lo ha accusato di fare “scouting” tra i parlamentari di Italia Viva per il voto a Marino, il candidato indicato dalla premier per la Consulta. “L’ho detto anche a La- ha tromboneggiato l’ex premier- : non si può prendere uno a uno i parlamentari di opposizione per convincerli a votare con la maggioranza. Lal’ha fatto con la senatrice, portandola a pranzo”: questo era stato il quadro dipinto dall’ex premier ai cronisti in Parlamento.