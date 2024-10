Quotidiano.net - Manovra e contratto, medici famiglia pronti allo sciopero

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Idina generale della Fimmg dichiarano lo stato di agitazione e minacciano lo. Protestano per il ritardo nella definizione dell'atto di indirizzo, indispensabile per arrivare alla firma dell'accordo collettivo nazionale 2022-2024 e per l'assenza di risorse aggiuntive dedicate all'assistenza territoriale. "In assenza di risposte concrete, che devono arrivare soprattutto a tutela della salute dei cittadini, dstato di agitazione saremoa dichiarare lo", conclude il segretario Fimmg Silvestro Scotti. "È imprescindibile e urgente la definizione dell'atto di indirizzo per avviare finalmente le trattative necessarie alla firma dell'accordo collettivo nazionale per il triennio 2022-2024", dice il segretario generale Fimmg Silvestro Scotti dal congresso nazionale in corso a Villasimius.