Lunedì 14 ottobre il mercato cittadino lungo il Sentierone aperto fino alle 18 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre 2024, il tradizionale mercato cittadino allestito lungo il Sentierone rimarrà eccezionalmente aperto fino alle ore 18, anziché chiudere come di consueto alle ore 13,30. La decisione è stata presa dall’Assessorato al Commercio, che ha accolto la proposta avanzata dagli ambulanti mediante le associazioni di categoria – Anva/Confesercenti e Fiva/Confcommercio – componenti della Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, del Comune di Bergamo, dopo le necessarie verifiche di fattibilità tecnica. L’estensione dell’orario ha lo scopo di recuperare la giornata del 26 agosto scorso, in cui il mercato non si è svolto a causa dei festeggiamenti per il Patrono della città, Sant’Alessandro. Bergamonews.it - Lunedì 14 ottobre il mercato cittadino lungo il Sentierone aperto fino alle 18 Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)142024, il tradizionalestitoilrimarrà eccezionalmenteore 18, anziché chiudere come di consuetoore 13,30. La decisione è stata presa dall’Assessorato al Commercio, che ha accolto la proposta avanzata dagli ambulanti mediante le associazioni di categoria – Anva/Confesercenti e Fiva/Confcommercio – componenti della Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, del Comune di Bergamo, dopo le necessarie verifiche di fattibilità tecnica. L’estensione dell’orario ha lo scopo di recuperare la giornata del 26 agosto scorso, in cui ilnon si è svolto a causa dei festeggiamenti per il Patrono della città, Sant’Alessandro.

