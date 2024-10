LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: vento debole e regate rinviate alle 14.00. Pomeriggio pienissimo per Luna Rossa (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:04 La nostra DIRETTA LIVE si chiude per il momento qui. Appuntamento a più tardi! 11:02 Ed arriva la conferma: regate rinviate alle 14.00 con la chiusura del girone A e l’avvio delle semifinali. 10:56 Sembrerebbe tutto rimandato alle 14.00, con l’intenzione di disputare ben 7 regate nel Pomeriggio. Attendiamo l’ufficialità. 10:50 Ricapitoliamo la situazione di classifica del girone A dopo 5 regate: 1-Luna Rossa (ITA) 36 punti 2-Athena Patway (GBR) 36 3-Alinghi (SUI) 25 4-Team New Zealand (NZL) 20 5-Orient Express (FRA) 12 6-American Magic (USA) 11 10:44 La regia internazionale inizia a proiettare interviste e regate dei giorni scorsi, non un buon segnale 10:38 Non arrivano comunicazioni da parte dell’organizzazione dell’America’s Cup. A questo punto anche le semifinali del Pomeriggio sono a fortissimo rischio. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: vento debole e regate rinviate alle 14.00. Pomeriggio pienissimo per Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:04 La nostrasi chiude per il momento qui. Appuntamento a più tardi! 11:02 Ed arriva la conferma:14.00 con la chiusura del girone A e l’avvio delle semifinali. 10:56 Sembrerebbe tutto rimandato14.00, con l’intenzione di disputare ben 7nel. Attendiamo l’ufficialità. 10:50 Ricapitoliamo la situazione di classifica del girone A dopo 5: 1-(ITA) 36 punti 2-Athena Patway (GBR) 36 3-Alinghi (SUI) 25 4-Team New Zealand (NZL) 20 5-Orient Express (FRA) 12 6-American Magic (USA) 11 10:44 La regia internazionale inizia a proiettare interviste edei giorni scorsi, non un buon segnale 10:38 Non arrivano comunicazioni da parte dell’organizzazione dell’Cup. A questo punto anche le semifinali delsono a fortissimo rischio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : vento debole - altra giornata difficile per Luna Rossa - 10 infatti l’imbarcazione italiana chiuderà gli impegni del raggruppamento dedicato ai team ufficiali con le ultime tre regate. Subito un rinvio, gara 6 inizierà non prima delle 10. 10, mentre le gare di semifinale prenderanno il via alle 14. Le azzurre dividono la prima posizione del girone A con 36 punti in compagnia delle britanniche di Athena Patway. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : ultime regate del girone per Luna Rossa - Per entrambe la matematica qualificazione alle semifinali è questione di una manciata di punti, mentre ci sarà un bel duello per la terza posizione tra Alinghi e Team New Zealand. Dalle 10. 10, mentre le gare di semifinale prenderanno il via alle 14. Le ultime tre regate del girone A inizieranno alle 10. (Oasport.it)

LIVE Paolini-Zheng - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : partita complessa contro l’oro di Parigi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng, incontro dei quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan 2024. Prima del match dell’azzurra il programma prevede, a partire dalle 5. In queste settimane la cinese sta regalando spettacolo davanti al proprio pubblico: a Pechino Zheng ... (Oasport.it)