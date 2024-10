LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa ipoteca la finale dopo tre regate (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:39 Imbarcazione italiana che sconta la penalità e naviga in terza posizione alle spalle di Sail Team BCN e Team New Zealand. 18:38 Praticamente tutte in anticipo meno spagnole e neozelandesi. Penalità anche per Luna Rossa, che deve soltanto evitare rogne. 18:36 Sembrava impossibile praticamente fino alle 17.00, il programma sarà portato a termine. INIZIA GARA-4 DI SEMIfinale 18:32 LA CLASSIFICA dopo 3 regate DI SEMIfinale 1-Luna Rossa (ITA) 24 punti 2-Athena Pathway (GBR) 22 3-Sail Team BCN (ESP) 14 4-Team New Zealand (NZL) 10 5-Artemis Swedish Challenge (SWE) 8 6-Jajo Team Dutchsail (NED) 6 18:29 Terza posizione per Team New Zealand, che sottrae punti preziosi alle spagnole di Sail Team BCN. 18:28 11’47” il crono impiegato dalle britanniche per completare i 4 lati previsti. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa ipoteca la finale dopo tre regate Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:39 Imbarcazione italiana che sconta la penalità e naviga in terza posizione alle spalle di Sail Team BCN e Team New Zealand. 18:38 Praticamente tutte in anticipo meno spagnole e neozelandesi. Penalità anche per, che deve soltanto evitare rogne. 18:36 Sembrava impossibile praticamente fino alle 17.00, il programma sarà portato a termine. INIZIA GARA-4 DI SEMI18:32 LA CLASSIFICADI SEMI1-(ITA) 24 punti 2-Athena Pathway (GBR) 22 3-Sail Team BCN (ESP) 14 4-Team New Zealand (NZL) 10 5-Artemis Swedish Challenge (SWE) 8 6-Jajo Team Dutchsail (NED) 6 18:29 Terza posizione per Team New Zealand, che sottrae punti preziosi alle spagnole di Sail Team BCN. 18:28 11’47” il crono impiegato dalle britanniche per completare i 4 lati previsti.

