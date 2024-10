Lituania alle urne per eleggere il nuovo parlamento (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Lituania alle urne domenica per eleggere il nuovo parlamento. Il partito di centro-destra al governo guidato dal primo ministro Ingrida Simonyte verso la sconfitta. La Lituania alle urne I lituani si recheranno domenica alle urne per eleggere il nuovo parlamento. Le elezioni si terranno tra l’aumento del costo della vita e i timori provenienti Periodicodaily.com - Lituania alle urne per eleggere il nuovo parlamento Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladomenica peril. Il partito di centro-destra al governo guidato dal primo ministro Ingrida Simonyte verso la sconfitta. LaI lituani si recheranno domenicaperil. Le elezioni si terranno tra l’aumento del costo della vita e i timori provenienti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Lituania 2024, i socialdemocratici si preparano per una vittoria contro il partito del premier Simonyte - Le elezioni legislative in Lituania si terranno il13 ottobre 2024. Il partito di centrodestra al governo rischia di perdere il consenso. (tag24.it)

La Repubblica di Moldova sceglierà l’UE nonostante l’influenza russa? - Il 20 ottobre, la Repubblica di Moldova voterà sull'adesione all'Unione europea. Come si terrà una votazione popolare in un Paese in cui tante persone tifano Russia? (swissinfo.ch)

Allarme da Bruxelles, l’Ue scivola verso la xenofobia - Il rapporto ECFR-ECF denuncia: politica troppo bianca, Est Europa disilluso e giovani disimpegnati. L'identità europea rischia. (lanotiziagiornale.it)