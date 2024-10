L’impero della farina. Da Milano a Carate: ritorno trionfale a casa per Davide Longoni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Se la vita è un impasto, la sua è fatta di farine e di lievito madre ma anche di esperienze, di rimandi, di ricordi. E di legami con la terra in cui Davide Longoni era nato la sera del 22 ottobre ’73, segno Bilancia, venuto al mondo a Carate Brianza, dove vivevano e vivono ancora mamma Gabriella, papà Angelo e il fratello Valeriano. E dove il teorico della panificazione connessa alla filiera corta, ha adesso deciso di tornare ad investire pur avendo costruito la propria vita professionale nella metropoli che lui ama ripetutamente citare, scomodando l’aforisma dialettale che da giovane ascoltava tra Costa Lambro e Realdino: "Chi volta il fondoschiena a Milano volta le spalle al pane". La notizia è delle ultime ore ed è di quelle che pesano, almeno quanto le otto botteghe che il capostipite italiano della “pan- rivoluzione” ha già aperto all’ombra della Madonnina. Ilgiorno.it - L’impero della farina. Da Milano a Carate: ritorno trionfale a casa per Davide Longoni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Se la vita è un impasto, la sua è fatta di farine e di lievito madre ma anche di esperienze, di rimandi, di ricordi. E di legami con la terra in cuiera nato la sera del 22 ottobre ’73, segno Bilancia, venuto al mondo aBrianza, dove vivevano e vivono ancora mamma Gabriella, papà Angelo e il fratello Valeriano. E dove il teoricopanificazione connessa alla filiera corta, ha adesso deciso di tornare ad investire pur avendo costruito la propria vita professionale nella metropoli che lui ama ripetutamente citare, scomodando l’aforisma dialettale che da giovane ascoltava tra Costa Lambro e Realdino: "Chi volta il fondoschiena avolta le spalle al pane". La notizia è delle ultime ore ed è di quelle che pesano, almeno quanto le otto botteghe che il capostipite italiano“pan- rivoluzione” ha già aperto all’ombraMadonnina.

