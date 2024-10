Licata-Nuova Igea Virtus, fischia Iacopetti della sezione di Pistoia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà Guido Iacopetti della sezione di Pistoia a dirigere il match tra Licata e Nuova Igea Virtus. La gara della sesta giornata di Serie D è in programma domenica 13 ottobre alle ore 15.00 presso lo stadio Dino Liotta.L’arbitro sarà coadiuvato da Manuel De Lucia di Frosinone e Federica Ciufoli Europa.today.it - Licata-Nuova Igea Virtus, fischia Iacopetti della sezione di Pistoia Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà Guidodia dirigere il match tra. La garasesta giornata di Serie D è in programma domenica 13 ottobre alle ore 15.00 presso lo stadio Dino Liotta.L’arbitro sarà coadiuvato da Manuel De Lucia di Frosinone e Federica Ciufoli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paola Perego e la nuova sfida a Citofonare Rai2 : "Più complicata di quanto pensassi" - Ma la presentatrice non può stare ferma e, anche durante le vacanze, pensa già al lavoro. E per chi la adora in radio, ci sarà il ritorno di "Touché" su Rai Radio2, un programma che le regala emozioni uniche e senza filtri. L'attesa ripartenza di "Citofonare Rai2" rappresenta non solo un trionfo professionale, ma anche un simbolo di quella forza interiore che Paola Perego ha sempre trasmesso ai ... (Eccellenzemeridionali.it)