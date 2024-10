Lavoratori in piazza per l'auto il 18, 'cambiamo marcia' (Di venerdì 11 ottobre 2024) 'cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto". Questo lo slogan scelto da Fim Fiom e Uilm per lo sciopero del settore automotive del 18 ottobre a Roma che vedrà la partecipazione di migliaia di Lavoratori provenienti da tutta Italia. È previsto un concentramento a piazza Barberini alle ore 9,30 per il corteo che arriverà in piazza del Popolo, dove ci saranno gli interventi dei delegati e dei segretari generali di Fim Fiom Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella. Saranno presenti a Roma anche delegazioni di sindacati europei e mondiali. Quotidiano.net - Lavoratori in piazza per l'auto il 18, 'cambiamo marcia' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) ': acceleriamo verso un futuro più giusto". Questo lo slogan scelto da Fim Fiom e Uilm per lo sciopero del settoremotive del 18 ottobre a Roma che vedrà la partecipazione di migliaia diprovenienti da tutta Italia. È previsto un concentramento aBarberini alle ore 9,30 per il corteo che arriverà indel Popolo, dove ci saranno gli interventi dei delegati e dei segretari generali di Fim Fiom Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella. Saranno presenti a Roma anche delegazioni di sindacati europei e mondiali.

