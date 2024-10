Temporeale.info - Latina / Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di un 27enne esponente criminale

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di venerdì 11 ottobre 2024)– Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, su proposta del Questore diha emesso la misura delladineidi un pluripregiudicato,attualmente già ristretto in carcere. In particolare l’uomo, soggetto noto alle forze dell’ordine per la sua caratura e per il suo L'articolodineidi unTemporeale Quotidiano.