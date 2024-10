La sorella di Paolo Pasqualini, sbranato da tre rottweiler: “Poteva essere una strage” (Di venerdì 11 ottobre 2024) La famiglia di Paolo Pasqualini, l'uomo ucciso da tre rottweiler mentre stava passeggiando nel bosco di Manziana, lanciano un appello ad altre persone aggredite da cani: "Cerchiamo testimonianze per capire quali vuoti normativi ci sono in Italia e come cambiare finalmente le cose". Fanpage.it - La sorella di Paolo Pasqualini, sbranato da tre rottweiler: “Poteva essere una strage” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La famiglia di, l'uomo ucciso da trementre stava passeggiando nel bosco di Manziana, lanciano un appello ad altre persone aggredite da cani: "Cerchiamo testimonianze per capire quali vuoti normativi ci sono in Italia e come cambiare finalmente le cose".

