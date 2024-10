La catena di hotel che ti paga (e bene) per fare il giro del mondo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un cospicuo stipendio per compiere un viaggio di 21 giorni in giro per il mondo, documentando il tour suoi social. Un'offerta di lavoro da sogno (non la prima e di certo neanche l'ultima), pubblicata stavolta dalla catena alberghiera Ramada by Wyndham, alla ricerca di una figura che possa Europa.today.it - La catena di hotel che ti paga (e bene) per fare il giro del mondo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un cospicuo stipendio per compiere un viaggio di 21 giorni inper il mondo, documentando il tour suoi social. Un'offerta di lavoro da sogno (non la prima e di certo neanche l'ultima), pubblicata stavolta dallaalberghiera Ramada by Wyndham, alla ricerca di una figura che possa

“La pizza napoletana? Non mi piace - sembra un chewing gum” : Flavio Briatore scatenato. Lo chef Guido Mori replica : “È solo una presa in giro” - È tutta gente che ha una pizzeria, due, tre pizzerie. Non è che se non è napoletana non è pizza“, dice l’imprenditore nell’audio fatto ascoltare da Cruciani. C’è quella alta 2 centimetri come la napoletana, con quel cordone attorno, e quella sottile come la nostre. L'articolo “La pizza napoletana? Non mi piace, sembra un chewing gum”: Flavio Briatore scatenato. (Ilfattoquotidiano.it)

Locali nel mirino. Due tentativi di scasso nel giro di cinque giorni : "Danni a catena" - L’allarme è scattato subito e il ragazzo è scappato, evitando l’arrivo delle forze dell’ordine. A raccontarlo è il titolare, Maurizio Morotti. Due tentativi di scasso in meno di una settimana in viale Simonazzi: il primo episodio è avvenuto attorno alle due di notte di sabato 21 agosto scorso, quando qualcuno si è avvicinato al ristorante ‘Osteria del liffo’ e ha forzato l’ingresso per compiere ... (Ilrestodelcarlino.it)

“Le donne vanno in giro a truccarsi”. Il commentatore di Eurosport scatena il putiferio - A tal fine, è stato rimosso dal nostro elenco di commentatori con effetto immediato». L'Australia ha vinto un quarto oro consecutivo con un tempo di 3:28. Questa la nota del canale televisivo: «Durante un segmento della copertura di Eurosport ieri sera, il commentatore Bob Ballard ha fatto un commento inappropriato. (Iltempo.it)