(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ludovic Deléchat, ex deputy head legal (vice capo legale), ha parlato a Tuttomercatoweb di un possibile ricorso al17 di Khvichain merito alla vittoria legale legata a Lassana Diarra alla Corte Europea di Giustizia.può aderire al17? «Se un giocatore risolve unilateralmente il contratto senza giusta causa dopo il periodo di protezione e si trasferisce a un altro, possono verificarsi diverse conseguenze secondo17 delle Normesullo status e il trasferimento dei calciatori (Rstp). Ilda cui il giocatore se ne va può richiedere una compensazione che viene calcolata in base alla durata residua del contratto, al valore economico del contratto (stipendio e benefici), e all’eventuale compenso di trasferimento pagata per il giocatore.