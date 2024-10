Juventus, caccia al sostituto di Bremer: c’è anche Ismajli dell’Empoli (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il brutto infortunio rimediato da Bremer in Champions League - rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro - la Juventus Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il brutto infortunio rimediato dain Champions League - rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro - la

Calciomercato Juventus - idea Ismajli a gennaio come sostituto di Bremer - Tra i giocatori che la Juventus starebbe valutando anche Milan Škriniar. Con Ismajli, la Juventus si garantirebbe un difensore centrale piuttosto bravo nell’anticipo e forte in marcatura, mettendo a disposizione di Thiago Motta un profilo molto affidabile e che già conosce il campionato italiano. (Metropolitanmagazine.it)

Calciomercato Juventus - la pazza idea per sostituire Bremer - L'infortunio di Gleison Bremer, con il brasiliano che ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel corso della partita di Champions League contro il Lipsia, ha aperto un buco nella difesa bianconera. Nel reparto arretrato, gli uomini a disposizione del... (Today.it)

Juventus - Gazzetta : Giuntoli pensa anche a Skriniar per sostituire Bremer - E se la situazione dovesse proseguire, si potrebbe pensare a un prestito, questo perché al momento la Juve non può permettersi operazioni costose a titolo definitivo. Il nodo però è quello dell’ingaggio: Skriniar guadagna quasi 10 milioni di euro annui più bonus e finora ha visto il campo per appena 111 minuti, non per infortunio ma per scelta tecnica. (Sportface.it)