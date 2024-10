'Israele, salta voto del governo sulla risposta all'Iran' (Di venerdì 11 ottobre 2024) La riunione del gabinetto di governo che si è tenuta dalla tarda serata di ieri, durata quattro ore, si è conclusa senza arrivare alla votazione sul piano di risposta di Israele all'attacco missilistico dell'Iran del primo ottobre. Lo riferiscono i media israeliani. Il ministro della Difesa Yoav Gallant non potrà quindi partire per Washington, dove era previsto un incontro con l'omologo Lloyd Austin poiché il premier Benyamin Netanyahu ha posto il veto finché il governo non voterà il piano di ritorsione. Quotidiano.net - 'Israele, salta voto del governo sulla risposta all'Iran' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) La riunione del gabinetto diche si è tenuta dalla tarda serata di ieri, durata quattro ore, si è conclusa senza arrivare alla votazione sul piano didiall'attacco missilistico dell'del primo ottobre. Lo riferiscono i media israeliani. Il ministro della Difesa Yoav Gallant non potrà quindi partire per Washington, dove era previsto un incontro con l'omologo Lloyd Austin poiché il premier Benyamin Netanyahu ha posto il veto finché ilnon voterà il piano di ritorsione.

