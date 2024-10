Thesocialpost.it - Influenza, il virus è già in Italia: quali sintomi fanno preoccupare

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildell’è già arrivato e sembra particolarmente aggressivo quest’anno. In Australia, il ceppo H1N1pdm ha causato la seconda stagionele più intensa degli ultimi dieci anni, con un aumento dei casi e della gravità dei. Anche da noi ci si prepara ad affrontare una situazione simile. Ma come possiamo difenderci e, soprattutto, curarci in caso di contagio?Leggi anche:, covid o altro? Come distinguerle in base aida tenere d’occhio Attenzione ai classicidell’: febbre alta, tosse, dolori muscolari, mal di testa e stanchezza. Alcuni pazienti possono avere anche nausea, vomito o diarrea,più comuni nei bambini. Questi disturbi possono variare in intensità, ma è sempre importante prendersene cura fin da subito.