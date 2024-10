Ilfattoquotidiano.it - “Il sindaco leghista cambia rotta alla processione in barca per fare l’inchino al clan di Scanzano Jonico”: indagato, attacca polizia, avversari e pure il parroco

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Turbativa di funzione religiosa aggravata dall’agevolazione mafiosa. Un inchino ai boss, in sostanza, ma questa volta i portatori della vara non c’entrano nulla. La statua della Madonna era su unae il timone era in mano alche, per la Dda di Potenza, avrebbe pensato bene di omaggiare ilScarci. È quanto emerge dall’inchiesta “Mare Nostro” che, nei giorni scorsi, ha portato a 21 fermi nelle province di Matera e Taranto. Bisogna partire dalle parole del procuratore Francesco Curcio per comprendere cosa succede da anni sulla costa davanti a, in provincia di Matera, che in Basilicata è il secondo comune sciolto per mafia nel 2019. Non accadeva dal lontano 1993 quando l’onta dello scioglimento è stata provata la prima volta dal Comune di Montalbano