Il rapper Le One incontra gli studenti del baianese

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl progetto “S.E.n.T.I.e.R.I.- Passi e Spassi per una nuova Comunità Educante”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR M5C3 – Investimento 3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore, di contrasto alla povertà educativa, sarà presentato lunedì 14 ottobre 2024 ore 10.30 al Teatro Colosseo di Baiano (Av). L’appuntamento è rivolto ai beneficiari del progetto: gli, le loro famiglie e la comunità educante. In sala glidell’I.C.S. “Giovanni XXIII – G.Parini” di Baiano e dell’ I.S.I.S. “De Sanctis – D’Agostino – Amatucci” plesso di Avella.