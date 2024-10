Ilgiorno.it - Il progetto “On the Road“. Alternanza scuola lavoro con gli studenti poliziotti

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Non è vero che i giovani sono quelli che vanno in giro e fanno casino. Noi con questa attività rompiamo gli stereotipi stando fianco a fianco con loro, che ci dimostrano quanto in realtà ci tengano alla legalità e all’avere senso civico". Esprime bene, con questo poche parole, il senso delOn theil comandate della polizia locale di Monza Giovanni Dongiovanni, presentato ieri al comando comunale di via Marsala. Per la prima volta il format educativo perdai 16 ai 20 anni, giunto alla sua 17esima edizione, arriva a Monza (e per la seconda nella provincia, dopo Sovico l’anno scorso), coinvolgendo quattrodell’Istituto superiore Hensemberger (di cui tre minorenni e uno maggiorenne) e un ragazzo minorenne che si è offerto di sua volontà di partecipare contattando l’associazione.