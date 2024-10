361magazine.com - Grande Fratello, Shaila Gatta ci ripensa: Javier o Lorenzo? Ecco cosa ha deciso

(Di venerdì 11 ottobre 2024)è tornata sui suoi passi e hacon chi vuole stare dentro la casa deldopo un mese di indecisione e tira e molla c’hato e ha scelto con chi vuole stare tra. É bastata una chiacchierata connella serata di ieri per farle cambiare idea sul suo conto. Nei giorni scorsi l’ex velina aveva confidato alle amiche di Non è la Rai che il pallavolista non le piaceva perché lo vedeva troppo moscio. Ieri invece, dopo le parole die l’abbraccio, è corsa dalle gieffine Non è la rai per raccontare lorole è successo e di essersi ricreduta. Facciamo un passo indietro. Nella seratasi sono appartati in giardino e hanno avuto modo di confrontarsi. In particolarele ha confessato di non riuscire ad esserle amico: “Ho provato a guardarti con altri occhi, ma non ce la faccio.