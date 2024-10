Gli eventi di oggi. Cybersecurity, videogiochi e archivi digitali (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ecco alcuni high-lights di oggi, all’Internet festival. Alle 18 alle Benedettine, “Lo sport ai tempi dei social“. Il panel con Filippo Macchi schermitore pluri medagliato a Parigi 2024 e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, esplorerà l’impatto dei social media sul mondo dello sport. Attraverso le esperienze dirette di atleti e figure pubbliche, discuteremo come i social network stanno trasformando la comunicazione sportiva, la relazione con i tifosi, le opportunità professionali e i rischi legati alla salute degli sportivi. Ecco il “Cybersecurity day“ (all’Unione industriale dalle 9.15). La Cybersecurity impatta sulla vita di ogni giorno: dal lavoro alla privacy, dallo smartphone all’automobile, dai pagamenti elettronici alle app che usiamo quotidianamente. Lanazione.it - Gli eventi di oggi. Cybersecurity, videogiochi e archivi digitali Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ecco alcuni high-lights di, all’Internet festival. Alle 18 alle Benedettine, “Lo sport ai tempi dei social“. Il panel con Filippo Macchi schermitore pluri medagliato a Parigi 2024 e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, esplorerà l’impatto dei social media sul mondo dello sport. Attraverso le esperienze dirette di atleti e figure pubbliche, discuteremo come i social network stanno trasformando la comunicazione sportiva, la relazione con i tifosi, le opportunità professionali e i rischi legati alla salute degli sportivi. Ecco il “day“ (all’Unione industriale dalle 9.15). Laimpatta sulla vita di ogni giorno: dal lavoro alla privacy, dallo smartphone all’automobile, dai pagamenti elettronici alle app che usiamo quotidianamente.

