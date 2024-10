Gli attacchi israeliani hanno colpito il centro di Beirut (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli attacchi aerei israeliani sul centro di Beirut di giovedì hanno incendiato due quartieri, ucciso 22 persone e ne hanno ferite decine, ha affermato il ministero della Salute libanese, oltre ad aver ulteriormente inasprito il sanguinoso conflitto tra Israele e i militanti di Hezbollah sostenuti dall’Iran in Libano. Il raid aereo sul centro di Beirut, il più mortale in oltre un anno di guerra, apparentemente ha preso di mira due edifici residenziali in quartieri separati contemporaneamente, secondo un fotografo dell’AP presente sulla scena. Ha abbattuto un condominio e spazzato via i piani inferiori dell’altro. L’esercito israeliano ha affermato di stare esaminando gli attacchi segnalati. Gli attacchi aerei israeliani sono stati molto più comuni nei sobborghi meridionali di Beirut, dove Hezbollah basa molte delle sue operazioni. Metropolitanmagazine.it - Gli attacchi israeliani hanno colpito il centro di Beirut Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gliaereisuldidi giovedìincendiato due quartieri, ucciso 22 persone e neferite decine, ha affermato il ministero della Salute libanese, oltre ad aver ulteriormente inasprito il sanguinoso conflitto tra Israele e i militanti di Hezbollah sostenuti dall’Iran in Libano. Il raid aereo suldi, il più mortale in oltre un anno di guerra, apparentemente ha preso di mira due edifici residenziali in quartieri separati contemporaneamente, secondo un fotografo dell’AP presente sulla scena. Ha abbattuto un condominio e spazzato via i piani inferiori dell’altro. L’esercito israeliano ha affermato di stare esaminando glisegnalati. Gliaereisono stati molto più comuni nei sobborghi meridionali di, dove Hezbollah basa molte delle sue operazioni.

Gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso più di 490 persone - è il bombardamento più mortale dal 2006 - Gli attacchi israeliani in Libano Lunedì sera, l’esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato un attacco mirato a Beirut. 645: un bilancio impressionante in un solo giorno per un Paese ancora scosso da un attacco mortale ai dispositivi di comunicazione avvenuto la scorsa settimana. Lunedì, i residenti hanno ricevuto messaggi di testo che recitavano: “Se vi trovate in un ... (Metropolitanmagazine.it)

