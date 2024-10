Giro di Lombardia 2024, possibile cambio di percorso causa maltempo: come può cambiare lo scenario? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Giro di Lombardia 2024 potrebbe subire un cambio di percorso nella prima parte a causa del maltempo che si è abbattuto in maniera violenta negli ultimi giorni sull’intera Regione. La salita di Ganda potrebbe infatti essere tolta dal tracciato dell’ultima Classica Monumento della stagione, in programma sabato 12 ottobre, dopo che il cedimento del manto stradale in prossimità di un tornante della salita in seguito alla pioggia caduta ieri. Il Comune di Gazzaniga è stato costretto a chiudere la strada provinciale 41, che i professionisti dovrebbero percorrere dopo una quarantina di chilometri (la gara scatterà da Bergamo). Nelle prossime ore sapremo se la strada verrà riaperta al traffico o se gli organizzatori di RCS Sport dovranno apportare un ritocco al percorso, eliminando la salita di Ganda (9,2 km al 5,5% di pendenza media) e proponendo il Selvino (10,9 km al 5,5%). Oasport.it - Giro di Lombardia 2024, possibile cambio di percorso causa maltempo: come può cambiare lo scenario? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildipotrebbe subire undinella prima parte adelche si è abbattuto in maniera violenta negli ultimi giorni sull’intera Regione. La salita di Ganda potrebbe infatti essere tolta dal tracciato dell’ultima Classica Monumento della stagione, in programma sabato 12 ottobre, dopo che il cedimento del manto stradale in prossimità di un tornante della salita in seguito alla pioggia caduta ieri. Il Comune di Gazzaniga è stato costretto a chiudere la strada provinciale 41, che i professionisti dovrebbero percorrere dopo una quarantina di chilometri (la gara scatterà da Bergamo). Nelle prossime ore sapremo se la strada verrà riaperta al traffico o se gli organizzatori di RCS Sport dovranno apportare un ritocco al, eliminando la salita di Ganda (9,2 km al 5,5% di pendenza media) e proponendo il Selvino (10,9 km al 5,5%).

