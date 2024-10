Fondazione Donizetti: via alla vendita dei nuovi abbonamenti alla stagione di prosa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bergamo. La Fondazione Teatro Donizetti, inaugurando l’arrivo del colorato autunno, annuncia l’avvio da martedì 15 ottobre della vendita dei nuovi abbonamenti. Da martedì 22 ottobre saranno disponibili anche i nuovi abbonamenti per la rassegna di Altri Percorsi e per la stagione di Operette. Da martedì 5 novembre saranno in vendita i biglietti per i singoli spettacoli per tutte le stagioni ad eccezione dei biglietti per l’opera Rigoletto , che sono già disponibili. I biglietti di A Christmas Carol, spettacolo del 31 dicembre, e dei concerti al Teatro Sociale, saranno in vendita già dal 15 ottobre, insieme agli abbonamenti alla stagione di prosa. Tutti i programmi sono consultabili sul sito della Fondazione www.teatroDonizetti.it. Per le vendite online consultare il sito www.vivaticket.com. Bergamonews.it - Fondazione Donizetti: via alla vendita dei nuovi abbonamenti alla stagione di prosa Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bergamo. LaTeatro, inaugurando l’arrivo del colorato autunno, annuncia l’avvio da martedì 15 ottobre delladei. Da martedì 22 ottobre saranno disponibili anche iper la rassegna di Altri Percorsi e per ladi Operette. Da martedì 5 novembre saranno ini biglietti per i singoli spettacoli per tutte le stagioni ad eccezione dei biglietti per l’opera Rigoletto , che sono già disponibili. I biglietti di A Christmas Carol, spettacolo del 31 dicembre, e dei concerti al Teatro Sociale, saranno ingià dal 15 ottobre, insieme aglidi. Tutti i programmi sono consultabili sul sito dellawww.teatro.it. Per le vendite online consultare il sito www.vivaticket.com.

