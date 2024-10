Euro poco mosso scambiato a 10933 dollari

Euro poco mosso, scambiato a 1,0933 dollari (Di venerdì 11 ottobre 2024) Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica Europea è scambiata a 1,0933 dollari con una flessione dello 0,01% e a 162,5300 yen con una crescita dello 0,04%. Quotidiano.net - Euro poco mosso, scambiato a 1,0933 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024)questa mattina sui mercati valutari: la moneta unicapea è scambiata a 1,0933con una flessione dello 0,01% e a 162,5300 yen con una crescita dello 0,04%.

