Elezioni regionali, il Pd ravennate indica le grandi sfide: "Sanità, transizione energetica e piani per la ricostruzione" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo aver svelato i loro nomi nei giorni scorsi, il Partito democratico di Ravenna presenta ufficialmente i 4 candidati che correranno, in sostegno a Michele de Pascale, alle prossime Elezioni regionali. A poco più di un mese dalla sfida elettorale, il Pd ravennate dà spazio e voce ai Ravennatoday.it - Elezioni regionali, il Pd ravennate indica le grandi sfide: "Sanità, transizione energetica e piani per la ricostruzione" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo aver svelato i loro nomi nei giorni scorsi, il Partito democratico di Ravenna presenta ufficialmente i 4 candidati che correranno, in sostegno a Michele de Pascale, alle prossime. A poco più di un mese dalla sfida elettorale, il Pddà spazio e voce ai

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - candidati presidente a confronto a Terni : ecco dove e quando - In rigoroso ordine alfabetico: Roberto Fiore, Elia Fiorini, Martina Leonardi, Francesco Miroballo, Moreno Pasquinelli, Fabrizio Pignalberi, Stefania Proietti, Marco Rizzo e Donatella Tesei. . E. Sono i nove candidati presidente in vista delle elezioni regionali dell’Umbria del 17 e 18 novembre 2024. (Ternitoday.it)

VIDEO | Elezioni regionali : la guida al voto - tutte le informazioni - In un video tutte le informazioni in vista delle Elezioni Regionali del 2024 che si svolgeranno tra 27 e 28 ottobre (a questo link tutti i candidati). . Elezioni regionali 2024, la Liguria al voto: tutti i candidati, le liste e i programmi Regionali, quando si vota Si voterà per eleggere. (Genovatoday.it)

Elezioni regionali - Fratelli d'Italia svela la lista dei candidati : il ravennate Ferrero è capolista - Fratelli d'Italia schiera la sua 'squadra' a supporto di Elena Ugolini, candidata alla Presidenza della Regione Emilia Romagna per la coalizione di centrodestra. Il partito della Meloni aveva di fatto già svelato da tempo uno dei suoi candidati, il capogruppo in Consiglio comunale a Ravenna e... (Ravennatoday.it)