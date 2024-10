Calciomercato.it - Dal Milan alla Juve come Kalulu: “Il profilo che stanno cercando”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Giuntoli potrebbe mettere le mani su un altro calciatore in uscita dal. L’affare potrebbe chiudersi quasi a costo zero Un altro possibile affare sull’asseo-Torino. Dalntus ancora una volta e appena qualche mese dopo l’approdo a Torino di Pierre. Col senno di poi un affarone dei bianconeri, viste le prestazioni fornite fin qui dal difensore francese. In pochissimo tempo il classe ’98 è diventato uno dei calciatori più importanti della squadra di Thiago Motta.con la maglia dellantus (LaPresse) – calciomercato.itLa cessione divenne contestata da tanti tifosi rossoneri, diventando di nuovo argomento topic dopo la gigante prova del transalpino in quel di Lipsia. Il 24enne di Lione disputò una partita enorme, salvando la porta e dunque il risultato in almeno due occasioni.